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Андрей Алексеев: «После удара Науменкова немного поприседал и пришел в себя»

02:21
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Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев в интервью «Известиям» рассказал об инциденте с удалением защитника ЦСКА Михаила Науменкова. Игрок армейцев ударил нападающего бело-голубых клюшкой между ног.

— Как пережили удар Науменкова?

— Да нормально пережил. В принципе, это рабочий момент. Просто неудачно он попал. Но ничего, я немного поприседал и пришел в себя. Всё прошло, и сейчас нормально себя чувствую.

— Боль утихла во время матча?

— Да, во время игры мне доктора помогли. Сказали, какие упражнения делать, дали нашатырь — и всё нормально.

Дополнительная информация

https://iz.ru/962474/aleksei-fomin/posle-udara-naumenkova-nemnogo-poprisedal-i-prishel-v-sebia

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