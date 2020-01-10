Андрей Алексеев: «После удара Науменкова немного поприседал и пришел в себя»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев в интервью «Известиям» рассказал об инциденте с удалением защитника ЦСКА Михаила Науменкова. Игрок армейцев ударил нападающего бело-голубых клюшкой между ног.

— Как пережили удар Науменкова?

— Да нормально пережил. В принципе, это рабочий момент. Просто неудачно он попал. Но ничего, я немного поприседал и пришел в себя. Всё прошло, и сейчас нормально себя чувствую.

— Боль утихла во время матча?

— Да, во время игры мне доктора помогли. Сказали, какие упражнения делать, дали нашатырь — и всё нормально.