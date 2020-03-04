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Андрей Алексеев: «Не надо реагировать на дурачков»

06:00

Нападающий «Динамо»? Андрей Алексеев считает, что Дмитрий Яшкин правильно сделал, не став отвечать на жесткую игру со стороны Максима Гончарова.

— Максим Гончаров жестко ударил Дмитрия Яшкина, а затем повозил его по льду, но ваш нападающий не стал отвечать. Он правильно сделал?

— Конечно, на такое не надо реагировать. Тем более на таких дурачков. Пускай носится там... Конечно, это его работа — тут ничего не могу сказать. Но у нас другая установка.

— За счет чего «Динамо» удалось добиться разгромной победы?

— Ничего нового не скажу: каждый из хоккеистов нашей команды доигрывает любой момент до конца. Мы выходим на лед ради одной цели — побеждать. Хорошо, что обстоятельства сложились в нашу пользу, и «Динамо» победило. Но это только один матч. Впереди еще целая серия, и мы понимаем, что «Спартак» так просто сдаваться не будет.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/982683/aleksei-fomin/ne-nado-reagirovat-na-durachkov

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