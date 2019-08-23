Андрей Алексеев: «Если ты не хочешь выигрывать, то нет смысла выходить на лед»
Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев в интервью «Известиям» рассказал, на что рассчитывает в новом сезоне.
— На что «Динамо» может рассчитывать в предстоящем сезоне?
— Перед собой всегда надо ставить максимальные задачи — не только побеждать в каждом матче, но выкладываться в каждом моменте и единоборстве, завоевывать шайбу, помогать партнерам, слушать тренерскую установку. Как и у всех команд. Если ты не хочешь выигрывать, то нет смысла выходить на лед.
— «Динамо» подписало приехавшего из «Вашингтона» Дмитрия Яшкина. Успели с ним познакомиться?
— Еще нет. Мы только сейчас в первый раз его увидели. В пятницу у нас день отдыха. Думаю, в течение дня представят нам всех новичков, включая Яшкина и Михала Чайковски.
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https://iz.ru/913131/aleksei-fomin/ne-pil-samogon-iz-kubka-stenli