Андре Петерссон вернулся в московское «Динамл»

Нападающий Андре Петерссон вернулся в «Динамо» и подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2021/22. В составе москвичей Петерссон будет выступать под 20-м номером, сообщает сайт бело-голубых.

В сезон-2019/20 швед выступал в составе московского «Динамо» и провел 53 игры, в которых набрал 45 (22+23) очков.

В ноябре 2021 года шведской нападающий расторг контракт с ярославским «Локомотивом». На данный момент игрок полностью оправился от травмы, которую получил 14 сентября в матче против «Йокерита», и готов помочь «Динамо» в завершающей части регулярного чемпионата и играх плей-офф.

«Андре Петерссон и московское «Динамо» пошли навстречу друг другу, чтобы хоккеист получил возможность вернуться на свой прежний уровень и принести максимальную пользу команде», — говорится в заявлении на сайте.