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Андре Петерссон вернулся в московское «Динамл»

19:32
Андре Петерссон. Фото ХК «Динамо» Москва.
Андре Петерссон. Фото ХК «Динамо» Москва.
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Нападающий Андре Петерссон вернулся в «Динамо» и подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2021/22. В составе москвичей Петерссон будет выступать под 20-м номером, сообщает сайт бело-голубых.

В сезон-2019/20 швед выступал в составе московского «Динамо» и провел 53 игры, в которых набрал 45 (22+23) очков.

В ноябре 2021 года шведской нападающий расторг контракт с ярославским «Локомотивом». На данный момент игрок полностью оправился от травмы, которую получил 14 сентября в матче против «Йокерита», и готов помочь «Динамо» в завершающей части регулярного чемпионата и играх плей-офф.

«Андре Петерссон и московское «Динамо» пошли навстречу друг другу, чтобы хоккеист получил возможность вернуться на свой прежний уровень и принести максимальную пользу команде», — говорится в заявлении на сайте.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/187173-andre_petersson_vozvraschaetsya_v___dinamo__

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Иван Шитик все материалы автора
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