Андерс Линдбек: «Торпедо» провело очень качественный матч против серьезного соперника»

«Торпедо» дома одержало победу над «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Голкипер нижегородцев Андерс Линдбек отметил, что его команда провела качественную игру.

— Мы провели очень качественный матч против очень серьезного соперника, — приводит слова Линдбека пресс-служба «Торпедо». — Хорошо играли в обороне, продемонстрировали отличные командные взаимодействия. С каждой игрой мы прибавляем в данном компоненте, и это помогает добиваться успеха. Этот процесс всегда занимает определенное количество времени по ходу сезона, и нам всегда есть, над чем работать. Сегодня все счастливы, но наслаждаться победой в хоккейной жизни можно только до окончания игрового вечера. Завтра будет новый день, и наша задача — успешно подготовиться к «Нефтехимику». Принес ли удачу новый игровой шлем? Сегодня много факторов способствовало удачному исходу. Новый шлем, приезд семьи в Нижний Новгород, отличная игра команды и эффектный сэйв Андрея Тихомирова в нужный момент. Все сложилось просто отлично!

КХЛ: новости и статьи, турнирные таблицы конференций