Анатолий Никонцев: «Установки бежать, бить кого-то в голову и ломать у «Спартака» не было»

Капитан «Спартака» нападающий Анатолий Никонцев рассказал об игре против звена Вадима Шипачева в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Динамо». Красно-белые уступили 2-4, потерпев поражение в шестом матче (2:3 ОТ).

— Конечно, после такого результата испытываю разочарование, — сказал Никонцев. - Сегодня, может, не хватило концентрации и свежести. Разберемся. Сказалось отсутствие болельщиков. Это наш шестой игрок. Но мы должны играть в любых условиях.

Не получилось решить проблему звена Шипачева. Может, дали им много свободы и недоработали в плане жесткости. Но конкретно установки бежать и бить кого-то в голову, ломать и чего-то такого у нас не было. Мы играли в хоккей.

В целом сезон оценю как нормальный, у нас была хорошая команда, отличный коллектив. Все ребята сплотились, бились, старались. Были одной семьей. Сказались мелочи и нюансы, которые повлияли на результат. (Михаил Зислис)