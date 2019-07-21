Анатолий Никонцев: "С новым тренерским штабом "Спартак" может выиграть Кубок Гагарина"

Лучший новичок прошедшего сезона КХЛ нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев оценил выступление команды в прошлом году, а также рассказал о планах и целях на предстоящий сезон.

– Если вспоминать прошедший сезон, в целом он сложился неплохо, – цитирцет Никонцева официальный сайт КХЛ. – Единственное – я повредил ступню, и в конце сезона некоторых ребят тоже травмы настигли, помешали им помочь команде в плей-офф. Мы могли занять место и повыше, но опять же из-за травм в регулярном чемпионате, скатились вниз в турнирной таблице. Заняли 7-е место и попали на такого сильного соперника, как СКА. А была задача – пройти первый раунд плей-офф.

– В чемпионате ты забил 17 голов. Остался доволен своей результативностью?

– Побил рекорд по голам. До этого было максимум – 14. Так что, я рад.

– Хоккейной мечтой поделишься?

– Хочу выиграть в составе "Спартака" Кубок Гагарина и считаю, что это вполне возможно. Почему бы и нет… С новыми эмоциями, новыми силами и новым тренерским штабом во главе с Олегом Валерьевичем Знарком, который свои команды к такому достижению уже приводил, имеет огромный опыт. Просто надо правильно настроиться с самого первого матча чемпионата.

Я вернулся из "Северстали" в "Спартак", где нравится абсолютно все, есть знакомые ребята и персонал. Для меня "Спартак" – второй дом, приятно играть за клуб, у которого есть такие традиции, награды, и все ждут повторения славной истории.

– В этом году ты, наконец, провел свой первый матч за национальную команду. Каковы впечатления?

– Круто, что вызвали. Я не ожидал. Меня уже однажды в сборную приглашали, но это было несколько лет назад. Ответственность – колоссальная! Все очень понравилось. Условия, атмосфера – на "отлично"! И я забил свой первый гол. В принципе, для первого раза неплохо.