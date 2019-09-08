Анатолий Никонцев: «Побежали все вперед, а надо было просто строго сыграть»

Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев объяснил, чего не хватило команде для успеха в матче против минского «Динамо» (4:5).

— Не хватило правильной игры, в нападении хорошо играли, просто не реализовали свои моменты, а в обороне просто неважно сыграли, — приводит слова игрока ТАСС. — При счете 4:2 побежали все вперед забрасывать еще, а надо было просто правильно и строго сыграть. Надо было играть по счету, мы думали, что забьем еще, а получилось, что забили нам. Первый домашний матч, болельщики поддерживали нас, немножко захлестнули эмоции, никакой недооценки соперника не было.

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