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Сегодня, 19:49

Анатолий Харчук назначен генеральным директором московского «Динамо»

Мария Гусева
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Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о назначении Анатолия Харчука на должность генерального директора клуба.

С 2004 по 2006 год Харчук занимал должность президента «Динамо». По итогам сезона-2004/2005 был награжден призом лучшему руководителю клуба Суперлиги. Также 64-летний специалист дважды работал в «Динамо» в должности заместителя генерального директора.

«По итогам заседания собрания учредителей было принято решение о назначении на должность генерального директора клуба Анатолия Георгиевича Харчука. Для нашего клуба, да и хоккея в целом — это имя известное. Мы желаем успехов в работе и реализации поставленных задач. Впереди самая интересная часть сезона. Надеемся, что нам удастся порадовать наших болельщиков!» — цитирует пресс-служба «Динамо» президента-председателя совета директоров клуба Виктора Воронина.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.

Источник: https://dynamo.ru/news/229929-anatoliy_harchuk_naznachen_na__doljnost__general_nogo_direktora
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