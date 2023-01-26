Анатолий Харчук назначен генеральным директором московского «Динамо»

«По итогам заседания собрания учредителей было принято решение о назначении на должность генерального директора клуба Анатолия Георгиевича Харчука. Для нашего клуба, да и хоккея в целом — это имя известное. Мы желаем успехов в работе и реализации поставленных задач. Впереди самая интересная часть сезона. Надеемся, что нам удастся порадовать наших болельщиков!» — цитирует пресс-служба «Динамо» президента-председателя совета директоров клуба Виктора Воронина.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.