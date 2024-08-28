Голышев — о новом контракте с «Автомобилистом»: «Не хотел куда-нибудь переходить и даже не думал об этом»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» рассказал о подписании нового контракта с клубом на пять лет.

— Вы подписали контракт жизни с «Автомобилистом» на пять лет. Приятно вести переговоры после такого успешного плей-офф?

— Я бы сказал не контракт жизни, а пожизненный контракт с «Автомобилистом». Переговоры не были долгими. Я выразил желание о длительном контракте. Руководство пошло навстречу. Все спокойно, в рабочих отношениях. Мы договорились еще перед плей-офф.

— Длительный контракт — это главным образом стабильность?

— Конечно. У меня семья, дети. Вся моя жизнь проходит в Екатеринбурге. Я бы не хотел куда-нибудь переходить и даже не думал об этом.

— И переговоров с другими клубами не было?

— Знаю об интересе ко мне, но у меня не было интереса уезжать в другие клубы.