Голышев — о новом контракте с «Автомобилистом»: «Не хотел куда-нибудь переходить и даже не думал об этом»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» рассказал о подписании нового контракта с клубом на пять лет.
— Вы подписали контракт жизни с «Автомобилистом» на пять лет. Приятно вести переговоры после такого успешного плей-офф?
— Я бы сказал не контракт жизни, а пожизненный контракт с «Автомобилистом». Переговоры не были долгими. Я выразил желание о длительном контракте. Руководство пошло навстречу. Все спокойно, в рабочих отношениях. Мы договорились еще перед плей-офф.
— Длительный контракт — это главным образом стабильность?
— Конечно. У меня семья, дети. Вся моя жизнь проходит в Екатеринбурге. Я бы не хотел куда-нибудь переходить и даже не думал об этом.
— И переговоров с другими клубами не было?
— Знаю об интересе ко мне, но у меня не было интереса уезжать в другие клубы.
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