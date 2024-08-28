Голышев — о бронзе «Автомобилиста»: «Мы сто процентов не были хуже «Металлурга»
Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» оценил итоги сезона-2023/24, по итогам которого клуб стал обладателем бронзовых медалей КХЛ.
— Есть облегчение после того, как «Автомобилист» наконец-то прошел в плей-офф дальше второго раунда?
— Конечно, облегчение есть. Но есть и чувство неудовлетворенности. Мы могли выиграть седьмой матч и выйти в финал. Наконец-то мы почувствовали это и поверили. Думаю, в новом сезоне этот драйв, адреналин и вера друг в друга нам только помогут.
— Седьмая игра с «Металлургом» — самое большое разочарование в карьере?
— Может быть. Наверное, да.
— Долго не могли уснуть после матча?
— Честно, не помню. После завершения сезона всегда чувствуешь опустошение. Обидно, но так бывает. Это хоккей, такая жизнь. Приехали домой, поговорили с женой, расстроились. С утра опустошенный сходил на собрание, поздравили друг друга с успешным сезоном. Но внутри было чувство, что мы могли играть дальше. Сейчас — новый сезон, надо все доказывать заново.
— С годами легче переносите такие поражения?
— Нет. На самом деле все так же трудно.
— Чем так хорош чемпионский «Металлург»?
— Это чемпионская команда. Но мы сто процентов не были хуже.
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|Локомотив
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|Северсталь
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|Сочи
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|Спартак
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|ЦСКА
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|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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