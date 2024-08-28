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Сегодня, 08:20

Голышев — об НХЛ: «Закрыл эту страницу. Больше никогда туда не поеду»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Анатолий Голышев.
Фото ХК «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» объяснил, почему не планирует подписывать контракт с клубами НХЛ.

— Готовы завершить карьеру в «Автомобилисте»?

— Сто процентов!

— Страницу НХЛ для себя перевернули?

— Давно ее закрыл. После приезда из «Айлендерс» больше никогда не поеду в НХЛ.

— Из-за такого отношения к вам в «Айлендерс»?

— Нет. Через пять лет контракта уже точно дорога в НХЛ будет закрыта. Я съездил, не получилось, шанс не дали — так бывает. Не жалею об этом.

— У вас был классный плей-офф. После такого же сезона вами могут заинтересоваться за океаном.

— Мне уже будет 30 лет. Думаю, в НХЛ сделают ставку на более молодых игроков. Плюс все понимают, что у меня еще будет четыре года контракта.

— Никаких опций в случае предложений из Северной Америки в вашем контракте нет?

— Нет. Я сто процентов буду играть в «Автомобилисте» и закончу карьеру здесь.

Анатолий Голышев. «Больше никогда не поеду в НХЛ. У меня пожизненный контракт дома». Голышев — о бронзовом сезоне

Голышев в марте 2021 года перешел в «Нью-Йорк Айлендерс». Однако в НХЛ он не провел ни одного матча. Голышев сыграл 15 матчей в АХЛ и после этого расторг контракт с «Айлендерс» и вернулся в «Автомобилист».

Анатолий Голышев
НХЛ
ХК Автомобилист
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