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Сегодня, 02:00

Анастасия Павлюченкова — Лаура Зигемунд: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Павлюченкова и Зигемунд встретятся в третьем круге Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с Лаурой Зигемунд из Германии в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на пятницу, 17 января. Игра будет проходить на «Джон Кейн Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Павлюченковой и Зигемунд в четвертом круге встретится с россиянкой Дианой Шнайдер или хорваткой Донной Векич. В предыдущем раунде Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову, а Зигемунд — китаянку Чжэн Цинвэнь.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Лаура Зигемунд
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