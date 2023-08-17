«Амур» заключил пробный контракт с нападающим Шумилиным

«Амур» объявил о подписании пробного контракта с нападающим Еремеем Шумилиным.

20-летний хоккеист из системы «Локомотива» в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, в МХЛ на его счету 186 матчей и 129 (55+74) очков.

Шумилин неоднократно вызывался в расположение молодежной сборной России, с которой выигрывал Кубок Глинки/Гретцки.