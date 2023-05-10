«Амур» заключил однолетний контракт с вратарем Бобковым

Как ранее сообщал «СЭ», «Амур» подписал однолетний контракт с вратарем Игорем Бобковым.

Соглашение носит односторонний характер.

В прошлом сезоне Бобков защищал ворота «Автомобилиста». 32-летний голкипер сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,26. Также Бобков провел 3 встречи в плей-офф, в которых смог отличиться голевой передачей.

Ранее Бобков также играл за «Ак Барс», «Авангард» и «Адмирал». Всего в КХЛ он провел 319 матчей, коэффициент надежности 2,17.