"Амур" забросил семь безответных шайб в ворота "Адмирала"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на своем льду проиграл "Амуру" со счетом 0:7. В предыдущей встрече "Адмирал" проиграл "Сибири" со счетом 3:5.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Амур" (Хабаровск) – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Голы: Пьянов – 6 (Зогорна), 2:11 – 0:1. Атюшов – 2 (Берестенников, Кузнецов), 3:33 – 0:2. Голубев – 2 (Лазарев), 7:39 – 0:3. Коларж – 3, 27:20 – 0:4. Зогорна – 13 (мен., Кондратьев), 30:57 – 0:5. Кузнецов – 5 (Лазарев, Камалов), 47:18 – 0:6. Камалов – 1 (бол., Руденков, Пьянов), 58:21 – 0:7.

Вратари: Серебряков (Красоткин, 7:39) – Лангхамер.

Штраф: 36 – 25.

Броски: 27 (10+9+8) – 46 (13+15+18).

Судьи: Гашилов, Гусев.

28 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".