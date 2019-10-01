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«Амур» забрал Игнатовича из списка отказов

13:46
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«Амур» забрал защитника Максима Игнатовича из списка отказов, сообщает пресс-служба КХЛ. Туда его ранее поместил «Нефтехимик».

В этом сезоне 28-летний хоккеист провел за нижнекамцев один матч в регулярном чемпионате КХЛ при показателе полезности «-1», результативными действиями игрок не отметился. В сезоне-2018/19 Игнатович выступал за «Сибирь», где провел 51 матч в чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-7».

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