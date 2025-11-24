«Амур» забил два гола за 9 секунд и вышел вперед в матче с «Динамо»

«Амур» забросил две шайбы за девять секунд в матче с московским «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ — 2:1. Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Первую шайбу у гостей забросил Илья Талалуев (19:37), спустя девять секунд второй гол забил Алекс Бродхерст (19:46).

У бело-голубых в начале первого периода счет открыл Дилан Сикьюра.