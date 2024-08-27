«Амур» — «Югра»: смотреть трансляцию матча Кубка губернатора Челябинской области
«Амур» сыграет с «Югрой» в Кубке губернатора Челябинской области 27 августа
«Амур» сыграет с «Югрой» в матче Кубка губернатора Челябинской области во вторник, 27 августа. Игра пройдет на льду ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало — в 13.00 по московскому времени.
Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ. Начнется эфир в 12.55 мск. Жители Челябинска смогут следить за игрой «Амур» — «Югра» на телеканале ОТВ. Начало трансляции — в 14.55 по местному времени.
Традиционный предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа 2024 года. Участники: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».
Впервые южноуральский хоккейный форум в Челябинске состоялся в 2011 году. За это время прошло 10 турниров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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4.09
5.09
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|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
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