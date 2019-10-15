«Амур» вырвал победу в матче с «Локомотивом»

«Амур» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Владислав Ушенин и Никита Камалов. У «Локо» голом отметился Степан Санников.

«Амур» набрал 15 очков и занимает девятое место на Востоке. «Локомотив» идет десятым на Западе — 14 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Вл. Ушенин — 5 (Горшков, Вяч. Ушенин), 0:24 — 1:0. Санников — 1 (бол., Накладал, Да Коста), 24:56 — 1:1. Камалов — 1 (Руденков, Вяч. Ушенин), 57:42 — 2:1.

Вратари: Аликин — Коновалов (58:03).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 21 (5+5+11) — 32 (7+13+12).

Судьи: Гофман, Франо.

15 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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