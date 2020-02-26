КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Амур» всухую победил «Барыс». Вячеслав Ушенин сделал хет-трик

14:10
Теги:

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Барыс». Хозяева одержали крупную победу со счетом 5:0.

Хет-трик оформил нападающий команды из Хабаровска Вячеслав Ушенин.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Голы: Вяч. Ушенин — 7 (Кузнецов), 14:48 — 1:0. Вяч. Ушенин — 8 (Язьков, Витасек), 16:30 — 2:0. Т. Зогорна — 11 (Витасек, Корягин), 45:23 — 3:0. Йордан — 7 (Язьков), 48:27 — 4:0. Вяч. Ушенин — 9 (Вл. Ушенин, Кузнецов), 59:47 — 5:0.

Вратари: Аликин — Кудрявцев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (10+19+6) — 31 (9+12+10).

Судьи: Васильев, Наумов.

26 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир