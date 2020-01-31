«Амур» впервые с сентября 2016 года обыграл ЦСКА и одержал третью победу подряд

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл ЦСКА со счетом 4:3.

Для дальневосточной команды это третья победа подряд: ранее дважды был обыгран «Салават Юлаев». Последний раз хабаровчане обыгрывали ЦСКА 29 сентября 2016 года (2:1 Б).

«Амур» с 50 очками поднялся на 10-е место в Восточной конференции, ЦСКА с 82 очками остался лидером на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы: Г. Зогорна — 11 (Т. Зогорна), 13:45 — 1:0. Йордан — 5 (Горшков, Вл. Ушенин), 15:02 — 2:0. Т. Зогорна — 10 (Игнатович), 22:41 — 3:0. Шалунов — 13 (бол., Окулов, Мамин), 33:21 — 3:1. Кузнецов — 2 (Лазарев, Турбин), 37:59 — 4:1. Слепышев — 15 (Вей, Мамин), 38:54 — 4:2. Светлаков — 3 (Окулов), 53:00 — 4:3.

Вратари: Аликин — Юханссон (58:28).

Штраф: 7 — 5.

Броски: 21 (9+8+4) — 31 (8+8+15).

Судьи: Букин, Франо.

31 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».