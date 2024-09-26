«Амур» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ дома обыграл «Витязь» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В составе хабаровчан отличились Александр Шемеров и Кирилл Слепец, который стал вторым игроком КХЛ, оформивший дубль в меньшинстве. У подмосковной команды голы на счету Николя Баптиста и Ивана Воробьева.