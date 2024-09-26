«Амур» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ
«Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ дома обыграл «Витязь» — 3:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
В составе хабаровчан отличились Александр Шемеров и Кирилл Слепец, который стал вторым игроком КХЛ, оформивший дубль в меньшинстве. У подмосковной команды голы на счету Николя Баптиста и Ивана Воробьева.
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|Ак Барс
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|2
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|4
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|9
|4
|5
|9
|8
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|9
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|6
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|Локомотив
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|7
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|15
|2
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|2
|13
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|9
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|10
|4
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|7
|Динамо Мн
|6
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|2
|8
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
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1.10
|26.09
|12:00
|
Амур – Витязь
|3 : 2
|26.09
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|2 : 4
|26.09
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|26.09
|17:00
|
Барыс – Сочи
|- : -
|26.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
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