«Амур» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» на своем льду обыграл «Витязь» со счетом 4:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Витязь» продолжает идти на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с 16-ю очками. «Амур» — девятый на «Востоке» с 24 баллами.

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