«Амур» одержал волевую победу над «Витязем», забив на 60-й минуте
«Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Витязь» со счетом 4:2.
На шайбы Скотта Уилсона и Александра Дарьина хабаровчане ответили голами Артура Гиздатуллина, Сергея Лапина, Станислава Бочарова и Евгения Грачева. При этом «Амур» уступал по ходу матча со счетом 0:2, Бочаров забил на 60-й минуте.
После этого матча «Амур» с 24 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Витязь» с 16 очками — на последней строчке «Запада».
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«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Голы: Уилсон — 3 (Барак, Дарьин), 3:36 — 0:1. Дарьин — 2 (Уилсон), 15:28 — 0:2. Гиздатуллин — 6 (Слепец, Брынцев), 25:54 — 1:2. Лапин — 1 (Слепец), 31:45 — 2:2. Бочаров — 4 (Шевченко, Дрозг), 59:00 — 3:2. Грачев — 5 (п.в., Рылов), 59:42 — 4:2.
Вратари: Бобков — Шикин (59:15 — 59:42).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 33 (6+16+11) — 25 (9+7+9).
Судьи: Овчинников, Юдаков.
28 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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