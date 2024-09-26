«Амур» обыграл «Витязь», Слепец оформил дубль в меньшинстве

«Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ дома обыграл «Витязь» со счетом 3:2.

В составе хабаровчан отличились Александр Шемеров и Кирилл Слепец, который стал вторым игроком КХЛ, оформивший дубль в меньшинстве. У подмосковной команды голы на счету Николя Баптиста и Ивана Воробьева.

«Амур» прервал серию из трех поражений и с 6 очками расположился на девятом месте в Восточной конференции, «Витязь» с 6 очками — на девятой строчке «Запада».