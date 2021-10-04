«Амур» в серии буллитов победил «Витязь», рижское «Динамо» обыграло «Адмирал»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Витязь» со счетом 2:1.

В серии буллитов победный бросок на счету Александра Горшкова.

В другом матче рижское «Динамо» победило «Адмирал» со счетом 2:1. У «Динамо» отличились Лукаш Радил и Оскарса Цибульскис. За «Адмирал» забил Владислав Ушенин.

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«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Одетт — 11 (Индрашис), 39:26 — 0:1. Томашек — 4 (Галузин), 40:26 — 1:1.

Победный буллит: Горшков.

Вратари: Аликин — Ежов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (10+4+11+8) — 29 (7+12+9+1).

Судьи: Кулев, Лаврентьев.

4 октября. Хабаровск. «Платинум Арена».

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Радил — 1 (Алишаускас, Дарзиньш), 9:29 — 0:1. Вл. Ушенин — 1 (Шевченко), 37:37 — 1:1. Цибульскис — 2 (бол., Елисеев, Кулда), 57:32 — 1:2.

Вратари: Серебряков (59:05 — 59:19, 59:29) — Маттссон.

Штраф: 12 — 12

Броски: 26 (8+7+11) — 21 (10+6+5).

Судьи: Беляев, Оскирко.

4 октября. Владивосток. «Фетисов Арена».