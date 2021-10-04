«Амур» в серии буллитов победил «Витязь», рижское «Динамо» обыграло «Адмирал»
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Витязь» со счетом 2:1.
В серии буллитов победный бросок на счету Александра Горшкова.
В другом матче рижское «Динамо» победило «Адмирал» со счетом 2:1. У «Динамо» отличились Лукаш Радил и Оскарса Цибульскис. За «Адмирал» забил Владислав Ушенин.
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«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Одетт — 11 (Индрашис), 39:26 — 0:1. Томашек — 4 (Галузин), 40:26 — 1:1.
Победный буллит: Горшков.
Вратари: Аликин — Ежов.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 33 (10+4+11+8) — 29 (7+12+9+1).
Судьи: Кулев, Лаврентьев.
4 октября. Хабаровск. «Платинум Арена».
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Радил — 1 (Алишаускас, Дарзиньш), 9:29 — 0:1. Вл. Ушенин — 1 (Шевченко), 37:37 — 1:1. Цибульскис — 2 (бол., Елисеев, Кулда), 57:32 — 1:2.
Вратари: Серебряков (59:05 — 59:19, 59:29) — Маттссон.
Штраф: 12 — 12
Броски: 26 (8+7+11) — 21 (10+6+5).
Судьи: Беляев, Оскирко.
4 октября. Владивосток. «Фетисов Арена».
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