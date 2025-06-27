«Амур» в результате обмена с «Адмиралом» получил права на форварда Петькова

«Адмирал» и «Амур» совершили обмен, сообщает пресс-служба приморского клуба.

«Тигры» получили права на нападающего Кирилла Петькова. В обратном направлении последовала денежная компенсация.

27-летний россиянин выступал за «Адмирал» с 2023 года. В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ он набрал 6 (4+2) очков в 38 играх. В Кубке Гагарина он провел 3 матча.