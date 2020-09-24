«Амур» в овертайме победил «Торпедо»
21:45
«Амур» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Шварц — 2 (бол., Шенфельд, Жафяров), 7:54 — 1:0. Васильев — 1 (бол., Игнатович, Якупов), 9:03 — 1:1. Корягин — 2 (Т. Зогорна), 34:21 — 1:2. Шенфельд — 2 (Миле), 48:52 — 2:2. Якупов — 1 (бол., Г. Зогорна), 64:22 — 2:3.
Вратари: Тихомиров — Аликин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 28 (6+13+7+2) — 38 (10+7+17+4).
Судьи: Букин, Франо.
24 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1650 зрителей.
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