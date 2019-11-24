«Амур» в овертайме обыграл «Барыс» на выезде

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на выезде обыграл в овертайме «Барыс» со счетом 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Шестаков — 3 (бол., Михайлис, Метальников), 13:59 — 1:0. Акользин — 1 (Шалапов, Шевченко), 35:00 — 2:0. Т. Зогорна — 8 (Г. Зогорна, Голубев), 37:27 — 2:1. Витасек — 3 (бол., Т. Зогорна, Голубев), 51:49 — 2:2. Руденков — 7 (бол., Горшков, Вл. Ушенин), 63:24 — 2:3.

Вратари: Паскуале — Аликин.

Штраф: 20 — 6.

Броски: 49 (23+14+12+0) — 20 (1+7+11+1).

Судьи: Гофман, Кулев.

24 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».