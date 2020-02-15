«Амур» в гостях переиграл «Торпедо» и сохраняет шансы на попадание в плей-офф

«Амур» на выезде победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу команды из Хабаровска.

Команда набрала 56 очков и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Витасек — 5 (Руденков, Файзуллин), 7:59 — 0:1. Аляев — 7 (бол., Рэтти, Баранцев), 21:59 — 1:1. Горшков — 13 (Витасек, Вяч. Ушенин), 31:05 — 1:2. Железков — 2 (Лазарев), 35:38 — 1:3. Жафяров — 17 (Шредер, Аляев), 41:14 — 2:3. Язьков — 1 (Т. Зогорна), 43:37 — 2:4. Васильев — 6 (бол., Игнатович, Руденков), 56:00 — 2:5.

Вратари: Линдбек — Аликин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 15 (5+3+7) — 38 (12+14+12).

Судьи: Беляев, Оскирко.

15 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».