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«Амур» в гостях обыграл «Трактор»

17:18

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Трактор» со счетом 2:1. Победный гол забил Кирилл Рассказов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Вяч. Ушенин — 3 (Вл. Ушенин), 7:44 — 0:1. Терещенко — 1 (Косов), 8:14 — 1:1. Рассказов — 1 (бол., Йордан, Т. Зогорна), 28:54 — 1:2.

Вратари: Федотов (59:39) — Лангхамер.

Штраф: 37 — 15.

Броски: 28 (8+8+12) — 25 (7+7+11).

Судьи: Кулаков, Оленин.

26 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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