«Амур» уступил «Динамо» и потерпел шестое поражение подряд на старте сезона

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Динамо». Гости победили со счетом 4:2. В составе бело-голубых 2 (0+2) очка в свой актив записал Теему Пулккинен.

Хабаровчане потерпели шестое поражение на старте сезона и пока не набрали ни одного очка в регулярке. А вот «Динамо» после неудачного старта выиграло вторую встречу подряд.

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«Амур» (Хабаровск) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Горшков — 3 (бол., Полунин), 7:29 — 1:0. Миронов — 1 (Пулккинен), 30:35 — 1:1. Игумнов — 1 (Хиетанен, Е.А. Зайцев), 34:22 — 1:2. Шипачев — 3 (мен.), 36:09 — 1:3. Терещенко — 1 (Горшков, Вяч. Ушенин), 39:10 — 2:3. Брюквин — 2 (Пулккинен, Линдберг), 55:34 — 2:4.

Вратари: Лангхамер (59:38) — Еременко.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (12+9+13) — 48 (13+23+12).

Судьи: Беляев, Кулаков.

14 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».