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Сегодня, 14:20

«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без голов

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Фото ХК «Амур»

«Амур» прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд после гола нападающего Евгения Грачева в домашнем матче против «Авангарда» (1:2).

В последний раз хабаровчане забивали 19 октября, когда Игнат Коротких поразил ворота «Спартака». Далее последовали сухие неудачи во встречах с ЦСКА, «Локомотивом», «Северсталью», московским «Динамо» и «Адмиралом».

Предыдущий антирекорд принадлежал «Спартаку» и был установлен в декабре 2012 года. Тогда шайбы Николая Бушуева и Михаила Юнькова разделили 317 минут и 2 секунды.

Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ

Спартак-2012/13

Показатели

Амур-2024/25

Начало серии

03.12.2012

Дата

19.10.2024

Николай Бушуев, 38.01

Последняя шайба

Игнат Коротких, 52.47

Металлург Мг (г) — 4:7

Матч

Спартак (д) — 4:5

Автомобилист (г) — 0:1

1-й безголевой матч

ЦСКА (г) — 0:7

Трактор (г) — 0:4

2-й безголевой матч

Локомотив (г) — 0:5

Авангард (д) — 0:3

3-й безголевой матч

Северсталь (г) — 0:3

Югра (д) — 0:1

4-й безголевой матч

Динамо М (г) — 0:1

-

5-й безголевой матч

Адмирал (д) — 0:5

Конец серии

23.12.2012

Дата

05.11.2024

Барыс (д) — 1:2 Б

Матч

Авангард (д) — 1:2

Михаил Юньков, 55.03

Шайба, прервавшая серию

Евгений Грачев, 51.25

317 минут 2 секунды

Продолжительность серии

358 минут 28 секунд
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 21 8 13 17
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 23 5 18 12
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