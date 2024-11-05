«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без голов

«Амур» прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд после гола нападающего Евгения Грачева в домашнем матче против «Авангарда» (1:2).

В последний раз хабаровчане забивали 19 октября, когда Игнат Коротких поразил ворота «Спартака». Далее последовали сухие неудачи во встречах с ЦСКА, «Локомотивом», «Северсталью», московским «Динамо» и «Адмиралом».

Предыдущий антирекорд принадлежал «Спартаку» и был установлен в декабре 2012 года. Тогда шайбы Николая Бушуева и Михаила Юнькова разделили 317 минут и 2 секунды.

Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ