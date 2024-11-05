«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без голов
«Амур» прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд после гола нападающего Евгения Грачева в домашнем матче против «Авангарда» (1:2).
В последний раз хабаровчане забивали 19 октября, когда Игнат Коротких поразил ворота «Спартака». Далее последовали сухие неудачи во встречах с ЦСКА, «Локомотивом», «Северсталью», московским «Динамо» и «Адмиралом».
Предыдущий антирекорд принадлежал «Спартаку» и был установлен в декабре 2012 года. Тогда шайбы Николая Бушуева и Михаила Юнькова разделили 317 минут и 2 секунды.
Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ
|
Спартак-2012/13
|
Показатели
|
Амур-2024/25
|
|
Начало серии
|
|
03.12.2012
|
Дата
|
19.10.2024
|
Николай Бушуев, 38.01
|
Последняя шайба
|
Игнат Коротких, 52.47
|
Металлург Мг (г) — 4:7
|
Матч
|
Спартак (д) — 4:5
|
Автомобилист (г) — 0:1
|
1-й безголевой матч
|
ЦСКА (г) — 0:7
|
Трактор (г) — 0:4
|
2-й безголевой матч
|
Локомотив (г) — 0:5
|
Авангард (д) — 0:3
|
3-й безголевой матч
|
Северсталь (г) — 0:3
|
Югра (д) — 0:1
|
4-й безголевой матч
|
Динамо М (г) — 0:1
|
-
|
5-й безголевой матч
|
Адмирал (д) — 0:5
|
|
Конец серии
|
|
23.12.2012
|
Дата
|
05.11.2024
|
Барыс (д) — 1:2 Б
|
Матч
|
Авангард (д) — 1:2
|
Михаил Юньков, 55.03
|
Шайба, прервавшая серию
|
Евгений Грачев, 51.25
|
317 минут 2 секунды
|
Продолжительность серии
|
358 минут 28 секунд
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|Динамо М
|22
|12
|10
|27
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|23
|11
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|23
|11
|12
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|8
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|1 : 2
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -