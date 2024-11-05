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Сегодня, 12:21

«Амур» установил антирекорд КХЛ по количеству минут без голов

Алина Савинова
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Фото ХК «Амур»

«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без заброшенных шайб.

Это произошло в домашнем матче хабаровчан против «Авангарда», проходящем во вторник, 5 ноября. «Тигры» побили установленный в сезоне-2012/13 антирекорд «Спартака», который не забивал на протяжении 317 минут и двух секунд. Сейчас эта серия «Амура» продолжается.

После 22 матчей нынешнего сезона клуб из Хабаровска с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла восемь последних встреч.

Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ

Спартак-2012/13

Показатели

Амур-2024/25

Начало серии

03.12.2012

Дата

19.10.2024

Николай Бушуев, 38.01

Последняя шайба

Игнат Коротких, 52.47

Металлург Мг (г) — 4:7

Матч

Спартак (д) — 4:5

Автомобилист (г) — 0:1

1-й безголевой матч

ЦСКА (г) — 0:7

Трактор (г) — 0:4

2-й безголевой матч

Локомотив (г) — 0:5

Авангард (д) — 0:3

3-й безголевой матч

Северсталь (г) — 0:3

Югра (д) — 0:1

4-й безголевой матч

Динамо М (г) — 0:1

-

5-й безголевой матч

Адмирал (д) — 0:5

Конец серии

23.12.2012

Дата

?

Барыс (д) — 1:2 Б

Матч

?

Михаил Юньков, 55.03

Шайба, прервавшая серию

?

317 минут 2 секунды

Продолжительность серии

?
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 22 5 17 12
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Амур – Авангард
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Адмирал – Металлург Мг
 - : -
5.11 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
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