«Амур» установил антирекорд КХЛ по количеству минут без голов

«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без заброшенных шайб.

Это произошло в домашнем матче хабаровчан против «Авангарда», проходящем во вторник, 5 ноября. «Тигры» побили установленный в сезоне-2012/13 антирекорд «Спартака», который не забивал на протяжении 317 минут и двух секунд. Сейчас эта серия «Амура» продолжается.

После 22 матчей нынешнего сезона клуб из Хабаровска с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла восемь последних встреч.

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