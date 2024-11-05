«Амур» установил антирекорд КХЛ по количеству минут без голов
«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без заброшенных шайб.
Это произошло в домашнем матче хабаровчан против «Авангарда», проходящем во вторник, 5 ноября. «Тигры» побили установленный в сезоне-2012/13 антирекорд «Спартака», который не забивал на протяжении 317 минут и двух секунд. Сейчас эта серия «Амура» продолжается.
После 22 матчей нынешнего сезона клуб из Хабаровска с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла восемь последних встреч.
Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ
|
Спартак-2012/13
|
Показатели
|
Амур-2024/25
|
|
Начало серии
|
|
03.12.2012
|
Дата
|
19.10.2024
|
Николай Бушуев, 38.01
|
Последняя шайба
|
Игнат Коротких, 52.47
|
Металлург Мг (г) — 4:7
|
Матч
|
Спартак (д) — 4:5
|
Автомобилист (г) — 0:1
|
1-й безголевой матч
|
ЦСКА (г) — 0:7
|
Трактор (г) — 0:4
|
2-й безголевой матч
|
Локомотив (г) — 0:5
|
Авангард (д) — 0:3
|
3-й безголевой матч
|
Северсталь (г) — 0:3
|
Югра (д) — 0:1
|
4-й безголевой матч
|
Динамо М (г) — 0:1
|
-
|
5-й безголевой матч
|
Адмирал (д) — 0:5
|
|
Конец серии
|
|
23.12.2012
|
Дата
|
?
|
Барыс (д) — 1:2 Б
|
Матч
|
?
|
Михаил Юньков, 55.03
|
Шайба, прервавшая серию
|
?
|
317 минут 2 секунды
|
Продолжительность серии
|
?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|Динамо М
|22
|12
|10
|27
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|23
|11
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|23
|11
|12
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|8
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|22
|5
|17
|12
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -