«Амур» упустил победу в матче с «Торпедо», Мельничук отразил 38 бросков

«Торпедо» в гостях одержало волевую победу над «Амуром» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровский клуб потерпел третье поражение кряду, а у нижегородцев — третья победа в пяти последних матчах.

Голкипер «Торпедо» Алексей Мельничук отразил 38 бросков по своим воротам.

«Торпедо» поднялось на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» занимает предпоследнюю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Рассказов — 1 (Машин, Файзуллин), 4:31 — 1:0. Горшков — 4 (Г. Зогорна, Йордан), 34:26 — 2:0. Клус — 4 (Шварц, Орлов), 45:43 — 2:1. Жафяров — 3 (Шенфельд, Шварц), 59:29 — 2:2.

Победный буллит: Уайдмэн.

Вратари: Аликин — Мельничук (58:40 — 59:29).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 40 (12+11+10+7) — 22 (7+10+5+0).

4 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».