«Амур» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Амур» встретится с «Трактором» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». Игру будет также транслировать в Хабаровске канал «Губерния», а в Челябинске — «ОТВ».
С ключевыми событиями игры «Амур» — «Трактор» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Амур» занимает 12-е, последнем место в Восточной конференции с 13 очками в 25 играх. «Трактор» лидирует в конференции, набрав 35 очков в 24 играх.
9 ноября «Амур» уступил «Автомобилисту» (2:3), а «Трактор» — «Адмиралу» (3:4ОТ).
Матч «Амур» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|35
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|23
|15
|8
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|7
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|8
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|23
|10
|13
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
|11.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|11.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|11.11
|16:30
|
Авангард – СКА
|- : -
|11.11
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|11.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -