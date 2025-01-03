«Амур» обыграл «Трактор» в овертайме
«Амур» победил «Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
У хозяев шайбы забросили Алекс Гальченюк и Александр Щемеров, победный гол на счету Евгения Грачева. За челябинский клуб отличились Денис Почивалов и Виталий Кравцов.
Хабаровчане прервали серию из 3 поражений.
После 42 матчей «Трактор» занимает 2-е место в Восточной конференции, набрав 55 очков. «Амур» — на последнем, 12-м месте с 23 баллами в 41 игре.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Почивалов — 6 (Жарков, Рыков), 6:06 — 1:0. Гальченюк — 15 (Барулин, Гуркин), 29:06 — 1:1. Кравцов — 11 (Гуськов, Телегин), 35:34 — 2:1. Щемеров — 2 (Гиздатуллин, Слепец), 45:31 — 2:2. Грачев — 5 (О. Ли), 62:27 — 2:3.
Вратари: Мыльников — Шаймарданов.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 38 (10+18+8+2) — 26 (8+5+11+2).
Судьи: Гашилов, Лазарев.
3 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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|3.01
|14:00
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Трактор – Амур
|2 : 3 ОТ
|3.01
|17:00
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СКА – ЦСКА
|- : -
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
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Северсталь – Динамо М
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|3.01
|17:00
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Куньлунь РС – Витязь
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