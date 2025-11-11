«Трактор» победил «Амур» в овертайме, У Кравцова два очка в дебютной игре

«Трактор» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Григорий Дронов и Виталий Кравцов, для которого игра стала первой после подписания контракта 10 ноября. У хозяев гол забил Евгений Свечников.

«Трактор» набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 24 очками — на 7-й строчке.

Челябинский клуб 13 ноября сыграет в гостях с «Авангардом». Хабаровский клуб 16 ноября примет «Адмирал».