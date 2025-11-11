Хоккей
11 ноября, 14:28

«Трактор» победил «Амур» в овертайме, У Кравцова два очка в дебютной игре

Руслан Минаев

«Трактор» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Григорий Дронов и Виталий Кравцов, для которого игра стала первой после подписания контракта 10 ноября. У хозяев гол забил Евгений Свечников.

«Трактор» набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 24 очками — на 7-й строчке.

Челябинский клуб 13 ноября сыграет в гостях с «Авангардом». Хабаровский клуб 16 ноября примет «Адмирал».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 12:15. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Трактор
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
    • Защитник «Адмирала» Шулак установил клубный рекорд по очкам в КХЛ

    «Автомобилист» проиграл «Адмиралу» и потерпел четвертое поражение подряд
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

