Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:18

«Трактор» победил «Амур», Шабанов сделал три голевых паса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Трактор» на выезде победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей три результативные передачи сделал Максим Шабанов. У хозяев две шайбы забросил Алекс Гальченюк.

«Трактор» набрал 37 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Амур» замыкает таблицу с 13 очками.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Гальченюк — 5 (Барулин, Гуркин), 1:25 — 1:0. Тертышный — 5 (Шабанов), 17:17 — 1:1. Кадейкин — 11 (Шабанов), 32:47 — 1:2. Гальченюк — 6 (бол., К. Ли), 34:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 5 (бол., Шабанов, Дронов), 41:14 — 2:3. Светлаков — 6 (п.в.), 59:09 — 2:4. Мищенко — 1 (К. Ли), 59:56 — 3:4.

Вратари: Лозебников (57:28 — 57:46, 58:43 — 59:09, 59:33) — Фукале.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (20+9+10) — 33 (10+15+8).

Судьи: Акузовский, Морозов.

11 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
Читайте также
Киев предлагал летчику перед угоном Ми-8 переправить его семью на Украину
Юриста блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
Пас Миранчука помог «Атланте» выбить «Интер Майами» из плей-офф МЛС
«Авангард» ведет переговоры с тренером Тоддом Рирденом
Армия России освободила Колесниковку в Харьковской области
Семь главных выводов по первому кругу РПЛ
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Умер бывший игрок «Металлурга» Сергей Шишов

КХЛ, расписание и результаты 11 ноября: «Трактор» обыграл «Амур», «Авангард» примет СКА и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 23 11 12 29
7 Динамо Мн 24 13 11 27
8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
11.11 12:00
Амур – Трактор
 3 : 4
11.11 12:30
Адмирал – Автомобилист
 - : -
11.11 16:30
Авангард – СКА
 - : -
11.11 19:00
Торпедо – Сочи
 - : -
11.11 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости