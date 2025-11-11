«Амур» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 11 ноября

«Амур» и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 11 ноября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.15 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

11 ноября, 12:15. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Трактор

За основными событиями и результатом игры «Амур» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жителям регионов команд можно смотреть игру на хабаровском канале «Губерния» и челябинском канале «ОТВ».

«Амур» набрал 23 очка в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Трактор» — 25 очков в 29 играх.

В воскресенье хабаровчане победили «Автомобилист» (3:0), а челябинцы обыграли «Адмирал» (3:1).

