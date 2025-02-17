Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

«Амур» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Амур» и «Трактор» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 17 февраля. Игра будет проходить на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Хабаровске игру также транслирует канал «Губерния», а в Челябинске — «ОТВ».

Ключевые события игры «Амур» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся в третий раз в сезоне. В ноябре победу одержал «Трактор» (4:3), а в январе — «Амур» (3:2ОТ). Челябинцы набрали 78 очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, хабаровчане — 33 очка в 55 матчах.

Матч «Амур» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
Читайте также
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям и объектам на Украине. Главное
Глобальное потепление может встать на паузу из-за супервулкана
«В хоккее очень короткое окно, чтобы что-то выиграть». Шестеркин и Дорофеев: новая надежда «Рейнджерс»
Когда-то Кокорин считался главным талантом России, а сейчас вообще никому не нужен в РПЛ. Скандальной карьере конец?
В результате стрельбы у лицея в Турции пострадали по меньшей мере 10 школьников
Популярное видео
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Никитин — о поражении от «Салавата»: «Будем работать над дисциплиной»

Ларионов-младший после перелома челюсти вернется на лед в начале марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 8 5 3 11
3 Салават Юлаев 6 4 2 9
4 Нефтехимик 7 4 3 9
5 Барыс 6 4 2 8
6 Автомобилист 6 2 4 6
7 Адмирал 7 2 5 6
8 Авангард 6 3 3 6
9 Амур 6 2 4 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 6 1 12
2 Спартак 7 5 2 10
3 СКА 6 5 1 10
4 ЦСКА 7 4 3 8
5 Торпедо НН 6 4 2 8
6 Динамо М 7 4 3 8
7 Динамо Мн 6 2 4 7
8 Северсталь 7 2 5 5
9 Лада 7 1 6 5
10 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
11 Сочи 6 1 5 2
Результаты / календарь
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
22.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Автомобилист - : -
22.09 19:30 Динамо М – Барыс - : -
22.09 19:30 Торпедо НН – Авангард - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости