«Амур» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Амур» и «Трактор» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Амур» и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 17 февраля. Игра будет проходить на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Хабаровске игру также транслирует канал «Губерния», а в Челябинске — «ОТВ».
Ключевые события игры «Амур» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Команды встретятся в третий раз в сезоне. В ноябре победу одержал «Трактор» (4:3), а в январе — «Амур» (3:2ОТ). Челябинцы набрали 78 очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, хабаровчане — 33 очка в 55 матчах.
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