«Трактор» в гостях победил «Амур»
«Трактор» и «Амур» забили девять голов
12:46
«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 5:4. Победный гол забил Лукаш Седлак.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)
Голы: Файзуллин — 3 (Кузнецов, Михасенок), 5:02 — 1:0. Ткачев — 3 (Карпухин, Абрамов), 7:43 — 1:1. Пулккинен — 8 (бол., Бэйлен, Калинин), 9:48 — 1:2. Тертышный — 9 (бол., Яруллин, Основин), 10:27 — 1:3. Бэйлен — 3 (Седлак), 20:32 — 1:4. Николишин — 1, 46:52 — 2:4. Седлак — 6 (Бэйлен, Тертышный), 47:38 — 2:5. Волгин — 1 (Галузин, Файзуллин), 56:19 — 3:5. Горшков — 4 (Волгин), 58:21 — 4:5.
Вратари: Аликин (58:57) — Гарипов.
Штраф: 20 — 8.
Броски: 38 (11+13+14) — 40 (19+16+5).
Судьи: Раводин, Сергеев.
9 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю