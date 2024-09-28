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Сегодня, 12:51

«Торпедо» победило «Амур» в матче с 9 заброшенными шайбами

Алина Савинова
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«Торпедо» на выезде одержало победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:2.

У нижегородцев дубль оформил Денис Почивалов и еще по голу забили Бобби Линч, Михаил Абрамов, Сергей Гончарук, Никита Артамонов и Артем Мисников. Заброшенные шайбы хабаровской команды на счету Яна Дрозга и Игната Коротких.

«Торпедо» одержало третью победу подряд и с 11 очками поднялось на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» (6) располагается на 10-й позиции на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:7 (1:4, 0:2, 1:1)

Голы: Абрамов — 4, 1:09 — 0:1. Гончарук — 3 (Кагарлицкий, Абрамов), 6:26 — 0:2. Артамонов — 5 (Летунов), 8:28 — 0:3. Почивалов — 1, 13:21 — 0:4. Дрозг — 1 (бол., Грачев, Щемеров), 14:24 — 1:4. Мисников — 1 (Свечников, Кирсанов), 30:29 — 1:5. Линч — 3 (бол., Атанасов), 35:41 — 1:6. Почивалов — 2 (Орлов), 45:08 — 1:7. Коротких — 1 (мен., Бродхерст), 47:21 — 2:7.

Вратари: Бобков (Лозебников, 8:28) — Бочаров.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 43 (15+12+16) — 35 (15+9+11).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

28 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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5 Сал. Юлаев 8 6 2 12
6 Адмирал 8 5 3 11
7 Нефтехимик 10 4 6 10
8 Авангард 10 3 7 7
9 Лада 9 3 6 7
10 Амур 9 3 6 6
11 Металлург Мг 10 3 7 6
12 Барыс 9 2 7 5
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
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4 ЦСКА 9 5 4 12
5 Торпедо 11 5 6 11
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8 Динамо М 9 4 5 8
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