«Амур» обыграл нижегородское «Торпедо» в овертайме

«Амур» обыграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник хабаровчан Артем Аляев.

«Амур» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 7 очками в 12 матчах, «Торпедо» идет на 8-й строчке Западной конференции с 12 очками в 12 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Чехович — 2 (Михеев, Орлов), 1:26 — 0:1. Бутузов — 2 (бол., Горшков), 10:38 — 1:1. Агостино — 7 (Жафяров), 26:43 — 1:2. Леннстрем — 3 (бол., Жафяров), 32:51 — 1:3. Горшков — 1 (Кузнецов, Аляев), 38:12 — 2:3. Горшков — 2 (Бутузов, Васильев), 45:45 — 3:3. Аляев — 1 (бол.), 63:42 — 4:3.

Вратари: Аликин — Тихомиров.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (10+8+8+4) — 43 (11+16+13+3).

Судьи: Франо, Хрибик.

30 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.