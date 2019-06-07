"Амур" сыграет на предсезонном турнире в Чехии

"Амур" в рамках подготовки к сезону КХЛ примет участие в товарищеском турнире в Чехии, информирует официальный сайт клуба.

Игроки "Амура" соберутся в Хабаровске в середине июля. 25 и 27 июля команда проведет товарищеские матчи во Владивостоке с местным "Адмиралом".

Затем "Амур" продолжит подготовку к сезону в Москве 4-10 августа. Предполагается, что дальневосточники встретятся с одной из столичных команд.

По окончании тренировок в Москве "Амур" отправится в Чехию. Там команда сыграет на предсезонном турнире с клубами местной экстралиги, а также проведет ряд товарищеских игр.