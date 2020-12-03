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Игрок «Амура» забил «Спартаку» упавшую на сетку ворот шайбу

14:50
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На 46-й минуте матча «Амур» — «Спартак» (6:2) форвард хабаровчан Дмитрий Архипов забил необычный гол.

Шайба после паса защитника красно-белых Якова Рылова отскочила от лицевого борта, упала сверху на сетку ворот и осталась там лежать. Архипов подбил ее снизу клюшкой и тут же вторым касанием направил подскочившую шайбу в сетку. Необычное взятие ворот заставило арбитров обратиться к видеоповтору, однако игры высоко поднятой клюшкой зафиксировано не было, и гол засчитали.

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