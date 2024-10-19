«Амур» встретится со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ

«Амур» встретится со «Спартаком» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 10.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 15 минут до игры и также доступна на канале «КХЛ Prime». В Хабаровске встречу покажет канал «Губерния».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Спартак» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели в этом регулярном чемпионате по 16 матчей, «Амур» набрал 12 очков, «Спартак» — 22.

В этом сезоне команды встречались дважды, оба раза победу одержали спартаковцы.

Матч «Амур» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс