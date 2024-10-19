«Спартак» на выезде победил «Амур», отыгравшись с 0:2
«Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Хабаровске обыграл «Амур» со счетом 5:4.
В составе московской команды 3 (2+1) очка набрал Павел Порядин, по голу забили Александр Пашин, Андрей Локтионов и Николай Голдобин. У хозяев дубль оформил Алекс Бродхерст, еще по шайбе забросили Ефим Гуркин и Игнат Коротких. При этом хабаровчане вели со счетом 2:0 до 22-й минуты.
«Спартак» с 24 очками занимает второе место в Западной конференции, «Амур» с 12 очками — на 11-й строчке «Востока».
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Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 4:5 (2:0, 1:5, 1:0)
Голы: Гуркин — 2 (Дрозг, Шевченко), 6:28 — 1:0. Бродхерст — 1 (Гальченюк, Кулик), 19:22 — 2:0. Пашин — 1, 22:25 — 2:1. Локтионов — 4 (Ружичка), 29:19 — 2:2. Порядин — 7 (Рубцов, Пашин), 31:04 — 2:3. Голдобин — 4 (Порядин, Миронов), 35:27 — 2:4. Бродхерст — 2 (Барулин, Брынцев), 36:39 — 3:4. Порядин — 8 (Чайковски), 38:45 — 3:5. Коротких — 3 (Дюрандо, Гиздатуллин), 52:47 — 4:5.
Вратари: Лозебников (58:16 — 58:36, 58:54 — 59:26, 59:44) — Рибар.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 32 (13+9+10) — 39 (13+24+2).
Судьи: Гамалей, Соин.
19 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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|12
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Адмирал – Лада
|5 : 3
|19.10
|10:30
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Амур – Спартак
|4 : 5
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|13:30
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Сибирь – Северсталь
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|19.10
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|
Витязь – Металлург Мг
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Торпедо – Динамо М
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Динамо Мн – Нефтехимик
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