«Амур» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Амур» и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 2 декабря
«Амур» и «Сочи» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч, который пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске, начнется в 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Амур» — «Сочи» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.
Ключевые события и результат игры «Амур» — «Сочи» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» набрал 15 очков в 31 игре, предыдущим соперником хабаровчан был СКА (5:7).
У «Сочи» — 30 игр и 25 очков, в субботу черноморцы уступили «Адмиралу» (3:4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
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2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
|2.12
|12:00
|
Амур – Сочи
|- : -
|2.12
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|- : -
|2.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|2.12
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
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