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Сегодня, 10:30

«Амур» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Сочи» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч, который пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске, начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Амур» — «Сочи» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Амур» — «Сочи» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» набрал 15 очков в 31 игре, предыдущим соперником хабаровчан был СКА (5:7).

У «Сочи» — 30 игр и 25 очков, в субботу черноморцы уступили «Адмиралу» (3:4).

КХЛ
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ХК Сочи
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3 Динамо М 32 20 12 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 30 16 14 39
6 Северсталь 31 18 13 36
7 Торпедо 31 15 16 35
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
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11 Сочи 30 11 19 25
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1 Трактор 32 21 11 46
2 Сал. Юлаев 30 20 10 42
3 Автомобилист 30 19 11 41
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6 Адмирал 33 15 18 35
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